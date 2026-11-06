Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri cụm xã Tân Sơn, Sa Lý, Biên Sơn, Sơn Hải

Tổ đại biểu gồm các ông: Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ; Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn; Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố; Đỗ Bình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Lao.

Các đại biểu Tổ số 1 HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo tới cử tri 4 xã dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước và báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp HĐND, đông đảo cử tri các xã Tân Sơn, Biên Sơn, Sơn Hải, Sa Lý bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua. Căn cứ thực tiễn địa phương, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, công tác cán bộ; các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Cử tri thôn Suối Chạc (xã Biên Sơn) và xã Tân Sơn phản ánh ranh giới rừng phòng hộ (khu vực giáp rừng phòng hộ Cấm Sơn) bị chồng chéo lên đất canh tác, đất ở lâu đời của người dân; nhiều diện tích rừng trồng lâu năm đến tuổi khai thác nhưng không được xác định rõ ràng, cây đã già cỗi. Đề nghị sớm điều chỉnh quy hoạch hơn 90 ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và cho phép khai thác tận thu để tránh lãng phí, tạo nguồn thu cho người dân.

Cử tri thôn Thác Lười, xã Tân Sơn nêu ý kiến.

Đề nghị tỉnh sớm bố trí vốn để triển khai xây dựng đập làng Chả (tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2029). Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch kết nối từ cầu Cấm Sơn (cũ) thôn Bến đi thôn Ao Vường sang xã Chi Lăng (Lạng Sơn).

Cử tri xã Sa Lý đề nghị xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Đồn Cây Lâm và thôn Đảng. Cấp trên bố trí vốn quy hoạch khu dân cư sau sáp nhập, xây dựng khu vui chơi, kéo đường điện hạ thế và mạng wifi tại đỉnh Đèo Ải (thôn Đồn Cây Lâm). Cùng với đó, tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, tiếp cận vốn vay ưu đãi và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Một số ý kiến phản ánh thực trạng và kiến nghị xem xét các nội dung về tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã; chế độ, phụ cấp cho hội quần chúng và cán bộ thôn. Đồng thời, đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là trụ sở làm việc, góp phần giúp đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…

Các đại biểu, cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu số 1, đại biểu Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ phát biểu cảm ơn cử tri các xã đã dành sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, đại biểu trao đổi, thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, liên quan đến chế độ, chính sách đối với công tác cán bộ và tình hình triển khai đầu tư công hiện nay.

Đại biểu Chu Văn Trọng đề nghị những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp xã, các xã tập trung tổng hợp, rà soát để trả lời, giải quyết kịp thời, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri. Đối với những nội dung còn lại, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển tới các sở, ngành xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.