Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các xã Lục Ngạn, Biển Động, Đèo Gia

Buổi tiếp xúc được tổ chức chiều 6/11, Tổ đại biểu số 1 gồm các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ; Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn; Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố; Đỗ Bình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Lao.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại đây, cử tri đã được nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước và báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Qua nghe báo cáo, cử tri các xã đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được, đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng và đề xuất đến với HĐND thành phố. Cử tri xã Biển Động đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở thôn. Vì hiện nay ở thôn phải thực hiện khối lượng công việc nhiều nhưng mức phụ cấp vẫn còn thấp. Cùng đó, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các chức danh kiêm nhiệm của HĐND xã.

Đại biểu Tổ số 1 chủ trì buổi tiếp xúc.

Đề xuất HĐND thành phố xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho các thôn, cụm dân cư về giải phóng mặt bằng, làm nền đường theo Nghị quyết 15, do thực tế hiện nay các hộ gia đình vừa hiến đất, tài sản trên đất xong lại vừa phải đối ứng thêm nguồn kinh phí nên gặp nhiều khó khăn.

Cử tri thôn Chanh, xã Lục Ngạn cho biết, thôn là vùng đặc thù trồng cây ăn quả với quy mô lớn. Tuy nhiên, hiện nay đang gặp khó khăn về nguồn nước do hệ thống kênh, mương xuống cấp, nhỏ hẹp. Đề nghị cơ quan chuyên môn sớm quan tâm khảo sát, đánh giá thực trạng để có kế hoạch đầu tư, mở rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.

Đại diện cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị.

Ngoài ra, một số ý kiến khác phản ánh, kiến nghị nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho trạm y tế cấp xã nhằm nâng chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao các phản ánh, kiến nghị của đại biểu cử tri các xã, cho rằng đây đều là những ý kiến xác đáng, liên quan trực tiếp đến những vấn đề ở cơ sở.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã tổng hợp những nội dung kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của cấp xã để tập trung giải quyết. Các ý kiến khác Tổ đại biểu số 1 sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng trả lời cũng như chuyển tải đến kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. Trong đó, kiến nghị về việc mở rộng kênh mương của cử tri thôn Chanh, xã Lục Ngạn, đồng chí cho biết sẽ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sớm nghiên cứu, xem xét.

Đại biểu và cử tri các xã dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Mai Sơn cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ nhiều nội dung khác, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, về những khó khăn về giá cả thị trường, nguồn nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố.

Cùng đó, thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương, của thành phố. Mong muốn đông đảo cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ để thành phố tập trung cao cho các mục tiêu từ nay đến hết năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số như chỉ tiêu Trung ương giao.