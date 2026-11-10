Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri khu vực Sơn Động

Tổ đại biểu gồm các ông, bà: Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; Dương Thanh Tùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chu Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri.

Tại đây, bà Ngụy Thị Tuyến thông báo đến cử tri một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ HĐND thành phố cuối năm 2026. Bà Chu Thị Toan thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Các cử tri bày tỏ tán thành với những nội dung đại biểu thông báo và đề nghị thành phố quan tâm nghiên cứu định hướng khu vực Sơn Động (cũ) trở thành vùng về kinh tế rừng, năng lượng xanh và phát triển carbon thấp trên cơ sở phát huy lợi thế đặc thù về tài nguyên rừng, cảnh quan sinh thái, nguồn nước và tiềm năng năng lượng tái tạo.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri.

Có cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ, chế biến lâm sản sâu; mở rộng mô hình dược liệu, nông - lâm kết hợp dưới tán rừng; từng bước nghiên cứu tham gia thị trường tín chỉ carbon, chi trả dịch vụ môi trường rừng khi đủ điều kiện.

Quan tâm phát triển điện gió, năng lượng sạch gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường; bảo đảm người dân nơi có rừng, khu vực triển khai dự án được hưởng lợi thiết thực thông qua việc làm, đào tạo nghề, đầu tư hạ tầng và các cơ chế phù hợp.

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 291C; bổ sung kế hoạch đầu tư công để nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Cầu Suối Xả vào thôn Non Tá, xã Đại Sơn dài khoảng 12 km, vốn đầu tư dự kiến khoảng 450 tỷ đồng. Hiện nay, tuyến đường này nhỏ, hẹp, vòng vèo nên xe vận chuyển nông, lâm sản, xe đưa công nhân đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên địa bàn xã Yên Định, cử tri có ý kiến đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư các tuyến đường kết nối từ quốc lộ 31 đi thôn Tiên Lý, xã Yên Định và nối với xã Sơn Động, Đại Sơn. Mở rộng đường trục từ quốc lộ 31 đi thôn Đồng Tiến, Đồng Thượng, xã Yên Định và kết nối với xã Biển Động, Đèo Gia…

Đại biểu các xã dự tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Tuấn Đạo phản ánh tuyến đường kết nối từ thôn Linh Phú đi thôn Đá Bờ và kết nối với xã Lục Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, nhiều vị trí xuất hiện sạt lở, ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đề nghị được đầu tư nâng cấp tuyến đường.

Về cơ chế, chính sách, cử tri các xã đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ viên chức Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Điều chỉnh mức phụ cấp, hỗ trợ và chế độ kiêm nhiệm tương xứng với nhiệm vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. Có hướng dẫn rõ trách nhiệm đóng, mức đóng và chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ ở thôn yên tâm công tác.

Cử tri xã Đại Sơn nêu ý kiến.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Dương Thanh Tùng trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu ra. Đối với các ý kiến khác, tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến kỳ họp HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.