Hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Ngày 26/11, Tổ ĐBQH đơn vị bầu cử số 3, Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, QH khóa XVI tại phường Hiệp Bình và phường Tam Bình. Tham dự các buổi tiếp xúc có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH.

Thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2, QH khóa XVI, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết kỳ họp đã tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, tổ chức bộ máy và những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, hoạt động lập pháp tiếp tục được chú trọng theo hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển. Nhiều nội dung liên quan đến thể chế kinh tế, quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản, đầu tư công, ngân sách, thuế và hoạt động của doanh nghiệp được QH xem xét, thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ĐBQH Khóa XVI tiếp xúc với bà con cử tri phường Tam Bình

Bên cạnh đó, các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm và bảo đảm an sinh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Một nội dung quan trọng khác được QH thảo luận là tiếp tục đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực tư pháp, phòng, chống tội phạm và bảo đảm quyền con người, QH tiếp tục xem xét các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QH tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các nội dung về đầu tư công, những công trình, dự án có tính kết nối vùng và hạ tầng chiến lược cũng được quan tâm, nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến từ thực tiễn địa phương đối với những nội dung được QH xem xét. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền cũng được quan tâm thực hiện. Đoàn tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, qua đó phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Thẳng thắn tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc ở phường Tam Bình, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề gắn với đời sống xã hội, trong đó có yêu cầu bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng và khó khăn trong tiếp cận NƠXH của người lao động. Trong đó, cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng trẻ em ngày càng sớm tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh những tiện ích phục vụ học tập, giải trí, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo, bắt nạt, xâm hại, tiếp xúc với thông tin độc hại hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp quản lý hiệu quả hơn, tăng trách nhiệm của các nền tảng cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ trẻ em, đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Ngoài ra, cử tri cũng đóng góp và phản ánh những khó khăn của người dân có thu nhập thấp, công nhân trong việc tiếp cận NƠXH. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để những người thực sự có nhu cầu được tiếp cận chính sách.

Trao đổi với cử tri, ông Lê Văn Khảm ghi nhận những vấn đề được phản ánh đều xuất phát từ thực tiễn đời sống và có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách. Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, ĐBQH cho rằng, đây là thách thức ngày càng rõ nét trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh. Trẻ em có thể tiếp cận lượng thông tin lớn nhưng chưa có đầy đủ kỹ năng và khả năng nhận diện, sàng lọc những nội dung không phù hợp. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ trông chờ vào một chủ thể mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và các nền tảng cung cấp dịch vụ số.

Cử tri phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến đến với các ĐBQH

Về vấn đề NƠXH, ĐBQH chia sẻ với khó khăn của người dân. Theo đại biểu Lê Văn Khảm, bên cạnh phát triển NƠXH để bán, cần quan tâm hơn đến mô hình NƠXH cho thuê với mức giá phù hợp. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, điều kiện tiếp cận chính sách, đồng thời tăng nguồn cung NƠXH, trong đó có quỹ nhà cho thuê. "Việc triển khai chính sách cần bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, để nguồn lực hỗ trợ đến được với những người thực sự có nhu cầu" - đại biểu Lê Văn Khảm phát biểu .

Còn tại phường Hiệp Bình, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, tình trạng ngập nước tại khu dân cư, chính sách đối với người có công... Trao đổi, giải trình tại hội nghị, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, cho biết địa phương đã phối hợp với các khu phố khảo sát những điểm thường xuyên xảy ra ngập nước để có phương án xử lý. Liên quan dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình cho biết, đây là dự án có phạm vi ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng và các trường hợp cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trong quá trình triển khai, phường sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại, giải thích chính sách, tiếp nhận và xem xét những vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với kiến nghị về chế độ, chính sách của cán bộ khu phố sau sắp xếp, địa phương đã tổng hợp, báo cáo và phối hợp với cấp trên để xem xét theo quy định. Những nội dung liên quan đến đơn thư, phản ánh về cán bộ cũng được tiếp nhận, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chia sẻ với bà con cử tri phường Hiệp Bình, Tổ ĐBQH số 3 đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần tăng cường đối thoại, giải thích cụ thể chính sách đối với từng trường hợp; quá trình bồi thường, hỗ trợ phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị kéo dài. Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét nghiêm túc, kịp thời.

Phường Hiệp Bình cảnh báo tình trạng "cò”, môi giới trục lợi từ hồ sơ bồi thường Liên quan dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, UBND phường Hiệp Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước tình trạng một số cá nhân lợi dụng việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để tiếp cận, chào mời dịch vụ làm hồ sơ, hứa hẹn giúp người dân được giải quyết nhanh hoặc nhận mức bồi thường cao hơn. Người dân cần thận trọng, không giao giấy tờ tùy thân, hồ sơ nhà đất hoặc tiền cho các cá nhân, tổ chức không có chức năng, không rõ tư cách pháp lý. Khi có vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và thủ tục hồ sơ, người dân nên liên hệ trực tiếp UBND phường hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải đáp chính thức; kịp thời phản ánh những dấu hiệu nghi vấn để ngăn chặn hành vi lợi dụng, trục lợi.