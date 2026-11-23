Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Bùi Xuân Thống và Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Trần Phương Hà.

Trách nhiệm với cử tri và nhân dân

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phương Hà đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (diễn ra từ ngày 17-10 đến 21-11 tại Thủ đô Hà Nội và được chia thành 2 đợt họp tập trung). Đây là kỳ họp có chương trình nghị sự dày đặc, xem xét, quyết định nhiều nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung cao độ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với 3 nhóm nhiệm vụ. Cụ thể, về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét gần 50 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trong đó, nhiều dự án có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết kiến nghị; công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng về: cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện; tháo gỡ vướng mắc phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền...

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, trong đó có Tổ đại biểu số 1 đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn tại các phiên thảo luận và tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri mong giải quyết những vấn đề cấp bách

Tại buổi tiếp xúc, hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị tiếp tục là tâm điểm được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri phường Trảng Dài đề nghị chính quyền thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp (thực hiện theo phương thức PPP), qua đó giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giờ cao điểm.

Cùng lo lắng an toàn giao thông chưa theo kịp sự phát triển của thành phố, cử tri khu phố 2 (phường Long Bình) phản ánh tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua chợ Sặt) và sự xuống cấp nghiêm trọng của đường Hoàng Văn Bổn. Người dân kiến nghị khẩn trương nâng cấp tuyến đường này, bố trí làn an toàn cho xe máy và kiểm soát chặt xe tải trọng lớn.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Với đặc thù tập trung đông công nhân, cử tri phường Tam Phước mong muốn các dự án giao thông, cấp thoát nước phải được tính toán, bố trí nguồn lực đầu tư sát với quy mô dân số thực tế trên địa bàn. Ở góc độ an sinh, cử tri khu phố 12 (phường Long Bình) kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri phường Long Bình nêu ý kiến về chính sách an sinh xã hội. Ảnh: Công Nghĩa

Bên cạnh hạ tầng thiết yếu, chính sách đất đai và an sinh xã hội cũng được cử tri gửi gắm. Đại diện cử tri khu phố 8 (phường Long Bình) băn khoăn về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với các hộ dân mặt tiền Xa lộ Hà Nội. Việc áp hệ số cao đang tạo gánh nặng tài chính lớn, vượt quá khả năng của những hộ dân có nhu cầu tách thửa, xây nhà ở thực tế.

Cử tri kiến nghị về vấn đề tính hệ số sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sang đất ở. Ảnh: Công Nghĩa

Cử tri Bùi Văn Mão ở phường Tam Phước kiến nghị, giấy tờ đất đai là mối quan tâm thiết thực, gắn với nơi ở và cuộc sống lâu dài của nhiều gia đình. Chúng tôi mong việc thực hiện các quy định về đất đai được hướng dẫn thống nhất, dễ hiểu, nhất là khi xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Qua đó, những vướng mắc được tháo gỡ và quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo đảm.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, cử tri phường Tam Hiệp đặc biệt quan tâm đến tính hiệu quả khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Người dân kỳ vọng việc tinh gọn bộ máy phải được cụ thể hóa bằng hành động: thủ tục hành chính dễ hiểu, hồ sơ giải quyết đúng hạn và mọi kiến nghị đều được trả lời thỏa đáng. Để chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân tốt hơn, cử tri kiến nghị cần phân cấp quyền hạn gắn liền với việc bố trí nguồn lực, đẩy mạnh kết nối dữ liệu liên thông để cấp phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà giải trình ý kiến của cử tri quan tâm tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tại hội nghị, các vấn đề cử tri quan tâm, thuộc thẩm quyền của thành phố giải quyết cũng đã được Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà trực tiếp trao đổi, giải đáp. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: giải quyết các kiến nghị liên quan đến đất đai, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trọng yếu tại các phường nội ô, nâng cao chất lượng và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng

Trao đổi tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 1 đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền thành phố rà soát, xử lý và trả lời thấu đáo các vấn đề thuộc thẩm quyền. Quá trình giải quyết các sự việc tồn đọng kéo dài, phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu ý kiến với cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Về vấn đề phát triển nhà ở và nâng cao điều kiện sống cho công nhân, đại biểu Lê Minh Trí cho rằng, đây là vấn đề trọng tâm trong bối cảnh đất nước và Đồng Nai đang tăng tốc phát triển. Đặc biệt với thành phố Đồng Nai, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và dự án hạ tầng quy mô lớn, địa phương cần gắn việc phát triển nhà ở xã hội với quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và giao thông công cộng, đảm bảo người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập.

Nhấn mạnh đến các luật liên quan đến nhà ở, kinh doanh bất động sản mới được thông qua như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, đại biểu Lê Minh Trí lưu ý quá trình triển khai chính sách mới phải đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực hay gây khó khăn cho người dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Đại biểu cũng đề nghị thành phố Đồng Nai trong quá trình bố trí tái định cư tại các vùng dự án trọng điểm cần đặc biệt quan tâm đến sinh kế, giúp người dân có việc làm và cuộc sống ổn định. Với khát vọng bứt phá, duy trì mức tăng trưởng 2 con số để tiếp tục là đầu tàu phát triển, thành phố Đồng Nai phải tính toán kỹ lưỡng bài toán ổn định cuộc sống cho lực lượng công nhân và người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình chỉnh trang hạ tầng.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tại Hội trường Đảng ủy phường Trấn Biên. Ảnh: Công Nghĩa

Thông tin thêm với cử tri, Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, khối lượng công việc liên quan đến thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương là rất lớn. Trọng tâm của công tác lập pháp là khẩn trương đưa các quan điểm mới của Đảng vào cuộc sống kịp thời phục vụ thực tiễn phát triển của đất nước, trong đó có người dân và doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển.

Về chuyển đổi số, đại biểu nhấn mạnh, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số.