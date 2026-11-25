Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo hai xã Bom Bo, Đak Nhau cùng đông đảo cử tri địa phương.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri hai xã Bom Bo và Đak Nhau. Ảnh: Quang Minh

Đại biểu Phạm Văn Trinh thông tin đến cử tri những nội dung, kết quả trọng tâm của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Minh

Lãnh đạo hai xã Bom Bo và Đak Nhau cùng đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, đại biểu Phạm Văn Trinh đã thông tin đến cử tri những nội dung, kết quả trọng tâm của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định quan trọng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp. Đồng thời thông tin về những hoạt động nổi bật của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tại kỳ họp, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước đó từ các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri xã Bom Bo kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Cử tri xã Bom Bo kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã đã đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm tính liên thông, kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay từ nhiều năm trước. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh một số quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ngày 28-9-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhất là những quy định liên quan đến việc huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm xây dựng và phát triển phong trào học tập tại địa phương.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan giải đáp. Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân.

Đối với những kiến nghị của cử tri, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị địa phương tổng hợp đầy đủ, cụ thể không chỉ tại buổi tiếp xúc lần này mà cả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố xem xét, tổng hợp và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.