Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri phường Đồng Xoài và Bình Phước. Ảnh: Quang Minh

Đại diện các sở, ngành thành phố, lãnh đạo 2 phường Đồng Xoài, Bình Phước và đông đảo cử tri dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại địa phương.

Cử tri đề nghị đội ngũ cán bộ cấp xã, phường và khu phố cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ánh của người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Đồng thời, quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm.

Cử tri phường Đồng Xoài kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được chính quyền địa phương giải trình, trao đổi tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, đại biểu Điểu Huỳnh Sang tiếp tục trao đổi, làm rõ thêm những nội dung được cử tri quan tâm.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, trao đổi, làm rõ thêm những nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Quang Minh