Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Trung và Phú Trung. Ảnh: Quang Minh

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã và gần 100 cử tri.

Lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương và cử tri các xã Nghĩa Trung và Phú Trung dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Thay mặt tổ đại biểu, ĐBQH Phạm Văn Trinh báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Trinh báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nghĩa Trung và Phú Trung kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai như: chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; dự án khai tuyển quặng bô xít trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo vệ môi trường; chính sách hỗ trợ, bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ cho tác giả có đề tài khoa học; cần đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 14; đầu tư hệ thống loa truyền thanh ở vùng sâu, xa; chế độ đối với cán bộ công tác ở các hội đặc thù; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố và một số nội dung khác.

Cử tri xã Nghĩa Trung phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị, sở, ngành liên quan đã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Bà Trương Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Quang Minh

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, bà Trương Thị Diệu Thúy, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cảm ơn cử tri đã quan tâm, tham gia và phát biểu nhiều ý kiến tại buổi tiếp xúc. Bà đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, đối thoại với người dân trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận để các dự án được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, chính quyền cơ sở phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án, bảo đảm vệ sinh môi trường và an sinh xã hội.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận đầy đủ để Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, báo cáo Quốc hội và tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp.