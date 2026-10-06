Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Phước Bình, Phước Long

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Phước Bình và Phước Long. Ảnh: Quang Minh

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 phường cùng 150 cử tri.

Lãnh đạo và cử tri 2 phường Phước Bình, Phước Long dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Bà Trương Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Minh

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri 2 phường đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu phố Thác Mơ, phường Phước Long, đã canh tác ổn định nhiều năm.

Cử tri phường Phước Long kiến nghị cần đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử, tăng cường giáo dục lịch sử địa phương nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu, tự hào và phát huy truyền thống lịch sử dân tộc. Ảnh: Quang Minh

Cử tri cũng kiến nghị về công tác quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân, thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Agribank; việc triển khai các dự án xây dựng ảnh hưởng đến nhà ở của người dân; đồng thời đề nghị xem xét cơ chế đặc thù về chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành điều trên địa bàn Phước Long.

Cử tri phường Phước Long nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị rà soát một số nội dung sách giáo khoa, nhất là môn Ngữ văn, theo hướng dễ học, dễ hiểu và gần gũi với đời sống. Đồng thời, cần đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử, tăng cường giáo dục lịch sử địa phương nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu, tự hào và phát huy truyền thống lịch sử dân tộc.

Sau khi tiếp thu các kiến nghị, đại diện lãnh đạo phường Phước Long và các ngành liên quan đã trao đổi, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai thông tin thêm cho cử tri một số nội dung liên quan đến hoạt động của đoàn trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận các ý kiến liên quan đến lĩnh vực giáo dục; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 600 hộ dân phường Phước Long liên quan đến Thủy điện Thác Mơ để kiến nghị đến UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang cũng đề nghị chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố cần tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổ chức kiểm tra, xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.