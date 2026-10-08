Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Đồng Phú. Ảnh: Quang Minh

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Phú và trên 100 cử tri.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều nội dung, trong đó kiến nghị quan tâm công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau quy hoạch 3 loại rừng, chuyển mục đích sử dụng đất; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách khi thôi việc; tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741; triển khai các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này; thông tin rộng rãi các dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn; có biện pháp xử lý tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn trong khu phố, ảnh hưởng vệ sinh môi trường; xem xét, giải quyết chế độ đối với người tham gia hoạt động kháng chiến; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tránh tình trạng kéo dài và một số vấn đề liên quan.

Cử tri phường Đồng Phú nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Minh

Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo phường Đồng Phú cùng các đơn vị, sở, ngành liên quan đã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị UBND phường Đồng Phú phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát những nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực đất đai để tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Quang Minh

Đối với những đơn thư phức tạp, kéo dài, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị công dân cung cấp hồ sơ cụ thể cho Đoàn ĐBQH thành phố để có cơ sở xem xét. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, cử tri đến UBND phường trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo phường; đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, xem xét, giải quyết kịp thời.

Các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền địa phương được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, báo cáo Quốc hội.