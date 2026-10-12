Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri các xã Nam Cát Tiên, Phú Hòa và Phú Vinh

Tổ ĐBQH gồm các đại biểu: Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; Trịnh Xuân An, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cát Tiên và gần 100 cử tri.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri tại xã Nam Cát Tiên. Ảnh: An Nhơn

Tại hội nghị, đại biểu Trịnh Xuân An đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những kết quả hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Nhơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Cát Tiên kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị sớm triển khai dự án cấp nước sạch trên địa bàn, bởi hiện vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng nước giếng khoan phục vụ ăn uống, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do chất lượng nguồn nước chưa bảo đảm.

Cử tri quan tâm, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: An Nhơn

Đối với hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hiện đang xuống cấp, hư hỏng (trong đó có tuyến Nam Cát Tiên - Phú An) nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân; quan tâm đến quy hoạch hạ tầng giao thông, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án quy hoạch khu tái định cư dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi những dự án lớn trên địa bàn xã.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất ổn định qua nhiều năm. Cử tri cũng phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản (hút cát) trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn xã) gây sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Suối Đá, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân…

Cử tri quan tâm, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: An Nhơn

Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền cho cử tri.

Đại biểu Quốc hội Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nam Cát Tiên. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được quan tâm. Đối với những phản ánh thuộc thẩm quyền địa phương, đại biểu đề nghị địa phương khẩn trương tiếp thu, giải quyết và thông tin cụ thể cho các cử tri.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đoàn ĐBQH và các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

*Chiều 12-10, Tổ ĐBQH đơn vị số 4 tiếp tục tiếp xúc cử tri 2 xã: Phú Hòa và Phú Vinh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo 2 xã Phú Vinh và Phú Hòa dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: An Nhơn

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã cùng hơn 100 cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu Trịnh Xuân An đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Nhơn

Cử tri 2 xã Phú Hòa và Phú Vinh đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội. Trong đó, cử tri phản ánh, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp ấp, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng lên đáng kể. Do đó, các cấp cần quan tâm điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp, kịp thời động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cử tri quan tâm, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: An Nhơn

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị làm rõ các quy định về thuế trong lĩnh vực dược; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp nhằm ngăn chặn tình trạng hoạt động trái quy định. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị xem xét bổ sung biên chế tổng phụ trách Đội cho các trường học đang thiếu nhân sự sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động dạy và học. Đồng thời quan tâm hơn đến cơ chế, chính sách dành cho người cao tuổi, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri 2 xã Phú Hòa và Phú Vinh. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được cử tri quan tâm, nhất là trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố Đồng Nai hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Đại biểu Đặng Anh Tuấn cho biết: Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phân loại và chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Đoàn ĐBQH và các đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết kiến nghị, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.