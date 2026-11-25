Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai trao đổi với cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri về một số vấn đề liên quan đến chất lượng khám, chữa bệnh. Cử tri cho rằng, việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập; quy trình thủ tục khiến người dân phải đi lại nhiều lần là chưa thực sự hợp lý.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Bên cạnh đó, cử tri phường Nhơn Trạch cũng nêu một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai như: công tác thu hồi, bồi thường; việc bố trí tái định cư sau khi thu hồi đất còn chưa kịp thời. Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua tại Kỳ họp thứ hai vừa qua.

Trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã đề nghị UBND phường Nhơn Trạch, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai trực tiếp giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ông Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm liên quan tới công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: Công Nghĩa

Trao đổi, giải đáp với cử tri, ông Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến phản ánh của cử tri về quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ông Dũng cho biết, ngành y tế Đồng Nai đang nỗ lực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn, không chỉ riêng bệnh viện nào. Thời gian tới, ngành sẽ bố trí thêm nhân lực, cơ sở vật chất để tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, khám và điều trị. Đồng thời, sở sẽ phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện khám, chữa bệnh ngoài giờ bằng thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính cũng được toàn ngành chú trọng nhằm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Cũng tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, đại biểu Nguyễn Công Long chia sẻ với những vấn đề quan tâm của cử tri phường Nhơn Trạch và xã Phước An. Đại biểu đề nghị lãnh đạo UBND 2 địa phương cùng các sở, ngành của thành phố tiếp tục tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai đã kéo dài nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long phát biểu ý kiến về các vấn đề cử tri quan tâm tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Công Long cho biết: Thời gian qua, Quốc hội đã nỗ lực hoàn thiện thể chế và pháp luật theo hướng bám sát thực tế, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước và người dân. Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua đã điều chỉnh nhiều nội dung gắn với thực tế hơn. Do đó, đại biểu lưu ý cử tri cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để áp dụng đúng quy định trong quá trình sử dụng đất và thực hiện các thủ tục cần thiết.

*Chiều 25-11, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã An Phước và Bình An.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 2 xã An Phước và Bình An sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền, mặt trận của 2 xã An Phước và Bình An.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ hai và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Theo đó, Quốc hội đã dành 80% thời gian làm việc để xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó ban hành mới và sửa đổi toàn diện 22 luật, bộ luật.

Quốc hội cũng đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào 2 lĩnh vực: tài chính và khoa học - công nghệ với 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi và 7 lượt tranh luận. Về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, đoàn đã ban hành 43 báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật, tham gia 86 lượt phát biểu (78 lượt tại các phiên thảo luận tổ và 8 lượt tại hội trường).

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại hội nghị, nhiều cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Quốc hội và các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường.

Liên quan đến tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng, cử tri mong muốn có giải pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn triệt để, đồng thời có giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tái định cư, giá bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi tại dự án giao thông, tình trạng ngập úng cục bộ do hạ tầng chưa được đầu tư không đồng bộ...

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Tại hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành và 2 xã An Phước, Bình An đã trao đổi, thông tin làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của xã và thành phố. Đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận và trao đổi cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh và sẽ tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.