Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri xã Long Phước và Phước Thái

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri xã Long Phước và Phước Thái. Ảnh: Nguyệt Hà

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 gồm các ông, bà: Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Công Long, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Nữ Thùy Dương, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành.

Bà Lê Nữ Thùy Dương thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 báo cáo dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai sắp tới. Ảnh: Công Nghĩa

Dự hội nghị TXCT có: Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai; lãnh đạo các xã Long Phước, Phước Thái; các đại biểu và gần 200 cử tri đại diện các tầng lớp nhân dân 2 địa bàn Phước Thái và Long Phước.

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, bà Lê Nữ Thùy Dương đã thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; trong đó có 43 dự án và 1 nghị quyết, cho ý kiến 1 dự án, có thể kể đến như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia...

Cử tri xã Long Phước, Phước Thái dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyệt Hà

Bà Lê Nữ Thùy Dương cho biết thêm: Tại kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến năm 2027; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét các báo cáo về công tác giám sát; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến và nội dung dự kiến sẽ bàn thảo, xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phước, cử tri 2 địa phương Long Phước và Phước Thái đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung nhân dân quan tâm như: đất đai, quyền sở hữu đất, an sinh xã hội, vấn đề giải quyết bữa ăn trưa cho học sinh bán trú...

Cử tri các xã Long Phước và Phước Thái nêu ý kiến gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu kết luận hội nghị TXCT, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, đại biểu Nguyễn Công Long bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương đã tạo mọi điều kiện, chuẩn bị chu đáo để hội nghị TXCT diễn ra thành công tốt đẹp, đại biểu được lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của cử tri. Đồng thời, cảm ơn cử tri đã đồng thuận bày tỏ quan điểm, góp ý để các đại biểu Quốc hội nắm được, ghi nhận và trong thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trả lời ý kiến cử tri.

Đại biểu Nguyễn Công Long thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội số 3 phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri . Ảnh: Nguyệt Hà

Đại biểu Nguyễn Công Long cho rằng, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri có những việc có thể thực hiện ngay thì các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương sẽ tiếp tục thực hiện. Song có nhiều ý kiến phải qua các cấp, ngành cao hơn, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, xem xét xử lý đúng quy định pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Công Long đề nghị các sở, ngành và địa phương trong thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, phối hợp các cơ quan chức năng để xem xét xử lý các kiến nghị đúng quy định pháp luật và bảo đảm tiến độ không để kéo dài các ý kiến mà cử tri nêu ra...