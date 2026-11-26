Tổ Đại biểu số 3 tham dự buổi tiếp xúc có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri phường Tam Bình.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội số 3, bà Trương Thị Bích Hạnh đã thông tin những nội dung trọng tâm và kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp tập trung khối lượng lớn công việc lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thông qua nhiều luật, nghị quyết nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo động lực cho phát triển trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự hội nghị

Các nội dung được thông tin tập trung vào những nhóm vấn đề lớn như hoàn thiện thể chế kinh tế, khơi thông nguồn lực phát triển; đổi mới quản trị quốc gia, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển hạ tầng giao thông; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoàn thiện chính sách đối với người lao động.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng quan tâm các quyết sách về văn hóa, xã hội, trong đó có việc bổ sung những ngày nghỉ lễ mới, góp phần chăm lo đời sống tinh thần của người dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM báo cáo tới bà con cử tri về các nội dung sau kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI

Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền con người, quyền công dân tiếp tục được chú trọng. Hoạt động giám sát, chất vấn cũng được tăng cường, hướng đến nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Lãnh đạo địa phương và bà con cử tri P.Tam Bình dự hội nghị

Thông tin về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xuất phát từ thực tiễn phát triển của Thành phố; đồng thời duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, tăng cường giám sát trách nhiệm của các cơ quan chức năng, bảo đảm những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được quan tâm và phản hồi theo quy định.

Tổ Đại biểu Quốc hội nghiên cứu các nội dung đóng góp của bà con cử tri

Sau phần báo cáo, hội nghị dành thời gian để cử tri phường Tam Bình trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị đối với các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị và các chính sách an sinh xã hội.

Các Đại biểu Quốc hội cùng đại diện chính quyền địa phương lắng nghe, tiếp thu và trao đổi những nội dung thuộc thẩm quyền; những kiến nghị khác được tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri phường Tam Bình đóng góp ý kiến liên quan đến việc bảo vệ trẻ em khỏi các tác động tiêu cực do AI và không gian mạng gây ra

Tại buổi tiếp xúc ở phường Tam Bình, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề gắn với đời sống xã hội, trong đó có yêu cầu bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng và khó khăn trong tiếp cận nhà ở xã hội của người lao động.

Trong đó, cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng trẻ em ngày càng sớm tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh những tiện ích phục vụ học tập, giải trí, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo, bắt nạt, xâm hại, tiếp xúc với thông tin độc hại hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Cử tri đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp quản lý hiệu quả hơn, tăng trách nhiệm của các nền tảng cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ trẻ em, đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, cử tri cũng đóng góp và phản ánh những khó khăn của người dân có thu nhập thấp, công nhân trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để những người thực sự có nhu cầu được tiếp cận chính sách.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm phát biểu tại hội nghị

Trao đổi với cử tri, ông Lê Văn Khảm ghi nhận những vấn đề được phản ánh đều xuất phát từ thực tiễn đời sống và có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách.

Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là thách thức ngày càng rõ nét trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh. Trẻ em có thể tiếp cận lượng thông tin lớn nhưng chưa có đầy đủ kỹ năng và khả năng nhận diện, sàng lọc những nội dung không phù hợp. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ trông chờ vào một chủ thể mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và các nền tảng cung cấp dịch vụ số.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 3 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo phường Tam Bình

Về vấn đề nhà ở xã hội, Đại biểu Quốc hội chia sẻ với khó khăn của người dân. Theo Đại biểu Lê Văn Khảm, bên cạnh phát triển nhà ở xã hội để bán, cần quan tâm hơn đến mô hình nhà ở xã hội cho thuê với mức giá phù hợp.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, điều kiện tiếp cận chính sách, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở xã hội, trong đó có quỹ nhà cho thuê.

“Việc triển khai chính sách cần bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, để nguồn lực hỗ trợ đến được với những người thực sự có nhu cầu” -Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm phát biểu.