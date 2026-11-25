Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba tại xã Mường Giôn.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần thứ 3, 4, 5; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo xã Mường Giôn đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương trong 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã điều hành hội nghị.

Lãnh đạo xã Mường Giôn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Cử tri xã Mường Giôn kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận xã; xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt tập trung phục vụ các bản và trung tâm xã, dự kiến tại khu vực Huổi En, bản Bo Xanh; sớm triển khai các hạng mục công trình theo đề án 666 tại 7 điểm tái định cư tập trung và 2 điểm tái định cư xen ghép trên địa bàn.

Cử tri bản Bo Xanh kiến nghị tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thành phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà xã Mường Giôn đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị xã nghiêm túc thực hiện các kết luận, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục quan tâm, lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu kinh tế; hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026. Đồng thời, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hoàn thành chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân năm 2026.

Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh tặng quà cho xã Mường Giôn.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.