Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm tại xã Tổng Cọt

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được thông qua; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 4.

Cử tri xã Tổng Cọt phát biểu kiến nghị.

Cử tri xã Tổng Cọt kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, đường nội đồng để bà con thuận tiện đi lại, phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản; đầu tư công trình nước sạch, phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô; đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các xóm để nhân dân thuận tiện sinh hoạt vì sau sáp nhập nhà văn hóa cũ không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đầu tư nâng cấp hệ thống điện; xem xét lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho các tuyến đường để thuận tiện đi lại; quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ máy tính cho các xóm phục vụ số hóa; nâng phụ cấp cho các đoàn thể hoạt động ở xóm…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Tổng Cọt tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt.

Trước đó, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt.