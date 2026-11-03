Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri các xã: Bình Lục, Bình Mỹ, Bình An, Bình Giang và Bình Sơn.

* Sáng 3/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Thanh đã tiếp xúc cử tri các xã: Bình Lục, Bình Mỹ, Bình An, Bình Giang và Bình Sơn. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cử tri của 5 xã.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 11 đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Theo dự kiến, kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét 24 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, kế hoạch đầu tư công và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội…

Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm, toàn tỉnh đã ghi nhận 100 lượt ý kiến cử tri với 145 nội dung kiến nghị, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đầu tư, quy hoạch, môi trường, y tế, giáo dục. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số; an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cử tri xã Bình Lục nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri 5 địa phương bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua cũng như dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, cử tri đề nghị quan tâm bảo đảm chất lượng, nguồn cung nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân; đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ thôn đội trưởng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, kênh mương và điện phục vụ sản xuất; quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất tập trung. Cử tri cũng đề nghị tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương có giải pháp điều tiết giá vật tư nông nghiệp đầu vào, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh số 11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri 5 địa phương đến HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

* Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 3/11, tại UBND xã Thanh Liêm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Trương Công Khải, Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Nguyễn Kim Chi, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã: Thanh Lâm, Tân Thanh, Liêm Hà, Thanh Bình, Thanh Liêm. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các xã cùng đông đảo cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, trong khoảng thời gian vào cuối tháng 11, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; xem xét, quyết nghị các vấn đề về ngân sách, đầu tư công và nhiều cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cử tri xã Tân Thanh nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri các xã kiến nghị tới HĐND tỉnh phản ánh: Sau sắp xếp, từ thôn đến xã đều có địa bàn rộng, nhân khẩu đông, nhiệm vụ chính trị được giao và công việc ở khu dân cư nhiều, song các chế độ, chính sách áp dụng cho các đối tượng hoạt động ở xã và thôn thấp hoặc chưa có.

Đề nghị HĐND tỉnh xem xét có quy định về hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh Chủ tịch hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ; Rà soát, bố trí và có cơ chế tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhân viên y tế, nhân viên thư viện đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cử tri xã Thanh Liêm nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm phê duyệt chủ trương và bố trí kinh phí đầu tư công để triển khai dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học bộ môn 3 tầng và thay mái tôn 2 đơn nguyên nhà lớp học” tại Trường THPT C Thanh Liêm, khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời đưa hạng mục xây mới dãy nhà lớp học 12 phòng học của Trường THPT C Thanh Liêm vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cử tri đề nghị các ngành sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 495B giao cắt với tuyến đường ĐH 06 (Gần trường Tiểu học Thanh Tâm). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu.

Đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.