Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hàm Yên.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri xã Hàm Yên đã kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn, đầu tư nâng cấp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân; xem xét chế độ, mức phụ cấp đối với cán bộ thôn, tổ dân phố nhằm động viên đội ngũ này yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở; khẩn trương bố trí kinh phí xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo, tình trạng hoạt động xe quá tải trên tuyến đường giao thông nông thôn...

Cử tri xã Hàm Yên kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hàm Yên tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông nông thôn và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà cô giáo Đàm Thị Vân Anh, giáo viên Trường tiểu học Tân Loan, xã Hàm Yên bị bệnh hiểm nghèo.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của chính quyền, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.