Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Vụ Bản, Liên Minh, Hiển Khánh và Minh Tân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Vụ Bản, Liên Minh, Hiển Khánh và Minh Tân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ sau Kỳ họp thường lệ giữa năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp, thông qua 44 nghị quyết trên các lĩnh vực. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 30/11, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; xem xét các vấn đề về ngân sách, đầu tư công và nhiều cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và đầu tư phát triển hạ tầng tại địa phương. Trong đó, đề nghị xem xét chính sách đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, quy định rõ trách nhiệm đóng của người lao động và phần hỗ trợ của Nhà nước; nghiên cứu tăng số lượng phó trưởng thôn đối với những thôn có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều; bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí điều trị cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với phát triển hạ tầng, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, nâng cấp các tuyến đường giao thông và phát triển không gian xanh công cộng, nhằm hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại III; kiến nghị hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi và các công trình giao thông thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị bổ sung học sinh THCS vào đối tượng áp dụng dịch vụ quản lý học sinh bán trú theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của UBND tỉnh. Về vấn đề môi trường, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy điện rác, sớm đưa vào vận hành nhằm giảm tải việc xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là tại địa phương có Quần thể di tích Phủ Dầy, lễ hội Phủ Dầy và Lễ hội chợ Viềng Xuân thu hút đông du khách hằng năm…

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.