Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1 thảo luận nhiều nội dung trước Kỳ họp thứ 5

Đại biểu tham dự buổi thảo luận của Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích những nội dung có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, nhất là phân bổ vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển hợp tác xã và chính sách học phí.

Đối với nhóm dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách đầu tư phát triển, đại biểu đề nghị làm rõ khả năng hấp thụ vốn, tính khả thi và tiến độ thực hiện, nhất là phần vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026. Việc lựa chọn dự án cần phân định rõ dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới; đồng thời bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư và khả năng triển khai, giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tổ phó Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu.

Liên quan các dự thảo nghị quyết bãi bỏ những quy định đã hết hiệu lực, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu giữa các cơ quan, tránh chồng chéo giữa quy định cũ và mới. Các tiêu chí, định mức và số liệu phục vụ phân bổ nguồn lực cũng cần được cập nhật sát tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các xã trong thực hiện, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xem xét những bất cập trong thu tiền dịch vụ công và chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách tại Trung tâm Chính trị.

Thay mặt Tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và cho biết Tổ sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị để báo cáo, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.