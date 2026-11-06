Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại xã Yên Thắng

Các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 5 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 5 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc với cử tri các xã.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông miền núi; nâng cấp các tuyến giao thông liên thôn, xây dựng cầu kiên cố thay thế cầu treo, bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa bão; nâng cấp tuyến đường tỉnh 530 đoạn từ trung tâm xã Linh Sơn đến trung tâm xã Yên Thắng.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị thu hồi đất thực hiện các dự án; quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ thiếu đất, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; xây nhà ở công vụ cho thầy cô giáo ở những điểm trường vùng cao; bố trí thêm nhân lực và trang thiết bị cho các xã còn thiếu biên chế.

Đại biểu Lương Thị Hạnh đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến.

Đoàn đại biểu ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; đồng thời chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.