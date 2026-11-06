Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 21 tiếp xúc cử tri

Đông đảo đại biểu và cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nga An.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng năm 2026 và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri xã Nga An kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri đã phản ánh nhiều nội dung, từ đó đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không gộp khoán kinh phí như hiện nay và nâng chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, người hoạt động ở thôn; đồng thời quan tâm chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ do sắp xếp, sáp nhập.

Đối với lĩnh vực giao thông - thủy lợi, cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp các công trình giao thông xuống cấp, nhất là các tuyến đường 524 và 527 thuộc địa bàn xã Nga An nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông; quan tâm xây dựng trạm bơm tiêu úng đê sông Càn nhằm tránh ngập lụt kéo dài gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của Nhân dân các xã Nga An, Hồ Vương, Tân Tiến...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 21 lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lương Trọng Thành thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.