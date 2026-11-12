Tổ đại biểu HĐND số 27 tiếp xúc cử tri tại 3 xã

Mưa lớn kéo dài tại khu vực miền trung khiến 2.734 nhà dân ở Gia Lai và Đắk Lắk bị ngập, 235ha rau màu và cây trồng bị ảnh hưởng. Các địa phương đã tổ chức di dời 1.887 hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.