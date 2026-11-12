Tổ đại biểu HĐND số 27 tiếp xúc cử tri tại 3 xã
Sáng 12/11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 27, đã tiếp xúc cử tri các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII. Tại hội nghị, cử tri được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, kế hoạch năm 2027 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/to-dai-bieu-hdnd-so-27-tiep-xuc-cu-tri-tai-3-xa-24626111220014589.htm