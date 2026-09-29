Tổ công tác số 9 sơ kết công tác 9 tháng đầu năm với 8 xã

Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Gia báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm tại hội nghị

Tại hội nghị, Tổ công tác đã nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm sự ổn định, liên tục của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quý Hòa phát biểu tại hội nghị

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 xã có chuyển biến tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được duy trì, nhiều xã đã phát huy lợi thế về đất đai, rừng và các sản phẩm đặc trưng để phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả khá, tiêu biểu như xã Bình Gia đạt 131% dự toán tỉnh giao; xã Hồng Phong đạt 112% dự toán tỉnh giao; xã Hoa Thám đạt 111,95% dự toán tỉnh giao.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thiện Thuật phát biểu tại hội nghị

Cùng đó, việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số được các xã quan tâm triển khai. Một số xã đạt tỷ lệ cao trong số hóa hồ sơ, xử lý văn bản và cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: xã Bình Gia có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và thanh toán trực tuyến đạt 100%; xã Tân Văn có 100% văn bản được xử lý, trao đổi, ký số, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 99%; xã Thiện Long đạt 98,9% thanh toán trực tuyến.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thành viên Tổ công tác phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các xã cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, giải phóng mặt bằng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, viễn thông chưa đồng bộ; sản xuất nông, lâm nghiệp còn chịu tác động của thời tiết bất thường, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

Trên cơ sở báo cáo của các xã, các thành viên Tổ công tác đã trao đổi, làm rõ từng nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, chương trình, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 8 xã trong triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã cần tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 2 con số.

Các xã cần rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ còn khó khăn; tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Đồng thời, các xã cần tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực theo hướng tập trung, bền vững, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu các xã đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động rà soát từng công trình, dự án, xác định rõ nguyên nhân đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ để tập trung tháo gỡ. Cùng đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí lưu ý, các xã cần tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí khẳng định, đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ công tác sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Các thành viên Tổ công tác tham quan mô hình nuôi dúi tại xã Thiện Hòa

Trong chương trình, Tổ công tác đã tham quan mô hình phát triển kinh tế nuôi dúi tại một số gia đình trên địa bàn xã Thiện Hòa.