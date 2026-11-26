Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy xã Tạ Khoa năm 2026.

Năm 2026, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tạ Khoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã có 17/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tổng diện tích gieo trồng đạt trên 5.245 ha, triển khai hỗ trợ trồng 208 ha cà phê. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước giảm từ 2% trở lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tạ Khoa báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp 19 đảng viên mới, hoàn thành cập nhật 100% cơ sở dữ liệu đảng viên. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,82%.

Các thành viên trong Tổ công tác số 9 tham gia hội nghị.

Tại hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề xuất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Tạ Khoa dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tạ Khoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đảng viên mới, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số tại cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.