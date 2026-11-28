Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện năm thứ hai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả, 26/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 92,86%; trong đó có 15 chỉ tiêu vượt và 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng diện tích gieo trồng đạt 6.395,5 ha, bằng 101% kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.256 tấn, bằng 192,8% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,54%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,51 tỷ đồng đồng, bằng 121,4% kế hoạch, tăng 41% so với dự toán giao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ xóa 37 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí 2,163 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,67%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu với 17 công dân lên đường nhập ngũ.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ năm 2026

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Đảng bộ có 29 chi bộ trực thuộc với 623 đảng viên; năm 2026 kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 110,53% kế hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu đủ 21 đại biểu; triển khai số hóa hồ sơ đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Chiềng Sung báo cáo tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị tập trung phân tích những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng đối với tập thể và 8 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sung phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời, xây dựng giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số. Năm 2027, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.