Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Pằn.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Pằn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm, xã đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu chủ yếu; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 213 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 234 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,38%. Hoàn thành, đưa vào sử dụng 8 công trình hạ tầng. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, xã đã hoàn thành chuẩn hóa 100% hồ sơ đảng viên; tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 98,8%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99,9%.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Pằn phát biểu kiểm điểm tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị tập trung phân tích những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể và 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số KPI hằng quý.

Các thành viên Tổ công tác số 9 dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Pằn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân; xác định rõ trách nhiệm, xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2027, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, chú trọng giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh biên giới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027.