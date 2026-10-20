Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Công Sơn

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Công Sơn báo cáo tình hình kết quả công tác 10 tháng của năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy xã

Nội dung làm việc tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng của năm 2026; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy xã Công Sơn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trong 10 tháng của năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Công Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả toàn diện các lĩnh vực; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, đến nay tổng diện tích gieo trồng của toàn xã đạt hơn 784 ha, tương đương đạt 104,8% so với kế hoạch năm. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 954 triệu đồng, đạt 183,5% dự toán xã giao, đạt 203% dự toán tỉnh giao.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2026, trên địa bàn xã có 12 công trình, dự án được triển khai, trong đó xã quản lý 4 chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới với tổng vốn hơn 5,4 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân được trên 2,1 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch vốn giao.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chuyển đổi số được xã quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy...

Lãnh đạo UBND xã Công Sơn báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung tổ công tác quan tâm

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến, giải đáp những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của xã. Đại diện Thường trực Đảng ủy xã đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Công Sơn đã nỗ lực đạt được trong 10 tháng qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cần thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Xã cũng cần tập trung tuyên truyền, vận động giải quyết dứt điểm việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, những vấn đề phát sinh tại cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Đồng chí đề nghị Công an xã Công Sơn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động lực lượng thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số; nhất là chuẩn bị phương án sẵn sàng cập nhật, điều chỉnh dữ liệu dân cư, căn cước cho người dân sau khi sáp nhập thôn.

Đồng thời, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2027, phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.