Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các xã khu vực Chi Lăng

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nêu mục đích, ý nghĩa buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân"; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 26/10/2026 của Tỉnh ủy về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung trên. Theo đó, tính đến ngày 29/10, xã Chi Lăng có tỷ lệ khám sức khỏe các nhóm đối tượng đạt 83,6%; tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID mức độ 2 đạt 34,51%. Tại xã Nhân Lý, tỷ lệ khám sức khỏe đạt 66,3%; tỷ lệ tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử đạt 33,22%; xã Chiến Thắng đạt lần lượt 45,5% và 45,4%; xã Quan Sơn có tỷ lệ khám sức khỏe đạt 41,69%, tỷ lệ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 53,65%. Trong khi đó, xã Bằng Mạc có tỷ lệ khám sức khỏe đạt 33,55%; tỷ lệ tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử đạt 33,39%; xã Vạn Linh đạt lần lượt 29,8% và 33,07%.

Lãnh đạo xã Chi Lăng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong năm 2026, các xã tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra vào cuối năm 2026.

Về công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo các xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy đến cán bộ, công chức, đại diện các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan. Hiện, các xã đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các bước tiếp theo theo lộ trình đề ra.

Lãnh đạo xã Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả các xã đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ.

Đối với công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, đồng chí đề nghị lãnh đạo các xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả. Ban Chỉ đạo cấp xã cần duy trì họp hằng tuần để rà soát, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động tham gia khám sức khỏe và tích hợp bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Quá trình triển khai phải bảo đảm rà soát, phân loại chính xác các nhóm đối tượng thụ hưởng, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Đồng chí yêu cầu các xã trước ngày 2/11 phải hoàn thành rà soát danh sách người dân khám sức khoẻ, tránh trùng lặp; trước ngày 20/11 hoàn thành kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID; trước ngày 30/11 hoàn thành khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đối với công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Trong đó, cần xác định rõ sản phẩm, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng đơn vị; khẩn trương rà soát, kê khai dữ liệu, tổ chức kiểm tra, chuẩn hóa thông tin theo đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của dữ liệu phục vụ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027- 2031.

Về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí yêu cầu các xã xác định đây là nhiệm vụ an sinh xã hội quan trọng, tiếp tục rà soát, nắm chắc từng trường hợp, từng hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ để có giải pháp triển khai phù hợp, đồng thời, gắn việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.