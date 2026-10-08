Tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các xã khu vực Tràng Định

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên Tổ công tác và các xã tại buổi làm việc

Trong chương trình, đoàn tập trung kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Thất Khê báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

Theo báo cáo tổng hợp của các xã, thời gian qua, sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản ổn định; công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì hoạt động; giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới được quan tâm; các địa phương tập trung triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án.

Lãnh đạo xã Tân Tiến báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các xã tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu trao đổi với các xã tại buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chậm; sản xuất nông nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, thiếu liên kết theo chuỗi giá trị. Tiến độ một số công trình đầu tư công, thủy lợi, giao thông nông thôn và giải ngân vốn đầu tư công chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc.

Nguồn thu ngân sách còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia lớn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc tăng, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực thực thi công vụ ở một số nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển cây trồng chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển đảng viên, đầu tư hạ tầng giao thông và chế độ hỗ trợ cán bộ cơ sở. Các thành viên Tổ công tác trao đổi, làm rõ từng nội dung, thống nhất những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và thành viên Tổ công tác kiểm tra Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và thành viên Tổ công tác kiểm tra dự án trồng cây mắc ca tại xã Quốc Việt

Trước đó, Tổ công tác đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn các xã gồm: Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt, mô hình trồng cây mắc ca tại xã Quốc Việt; Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kháng Chiến; khảo sát cơ sở thu mua thạch đen và kiểm tra tiến độ hoàn thiện chợ Thất Khê (xã Thất Khê).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 ghi nhận, biểu dương những kết quả các xã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới cần tập trung khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương.

Trong đó, các xã cần chú trọng nâng cao ý thức, khát vọng làm giàu của người dân; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành vùng sản xuất, gắn với doanh nghiệp, công nghệ và chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí đề nghị các địa phương quan tâm phát triển du lịch, nhất là các sản phẩm văn hóa, tâm linh, địa chỉ đỏ, du lịch về nguồn; thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề cho người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã tăng cường liên kết, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, hình thành các vùng sản xuất, chuỗi giá trị, tránh phát triển riêng lẻ và cạnh tranh lẫn nhau. Trong đó, Thất Khê có thể phát huy vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ; các xã Kháng Chiến, Đoàn Kết phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh. Cùng với đó, tiếp tục phát triển cây mắc ca theo hướng sinh kế lâu dài, đồng thời nghiên cứu, học hỏi những mô hình sản xuất hiệu quả từ các địa phương khác.

Đồng chí cũng đề nghị các xã rà soát, thống kê các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.