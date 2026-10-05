Tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các xã

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã nghe đại diện các xã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc

Lãnh đạo UBND xã Vạn Linh báo cáo các nội dung với Tổ công tác số 6

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền 6 xã đã bám sát chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, trường học và tổ chức đảng; duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và phục vụ Nhân dân.

Công tác thu ngân sách ở nhiều xã đạt kết quả tích cực; sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản ổn định; cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện các chính sách người có công, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Một số địa phương đã có cách làm chủ động, sát cơ sở: phân công nhiệm vụ theo đầu việc, tăng cường kiểm tra tiến độ; huy động Nhân dân tham gia làm đường, vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện hiệu quả công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; ứng dụng nền tảng số trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giữa các xã và giữa các lĩnh vực còn chưa đồng đều, còn hạn chế, khó khăn như: giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp và một số nguồn chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; một số hồ sơ dự án, hỗ trợ sản xuất, đất đai, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán còn kéo dài; thiếu nhân lực ở một số thôn, trường học sau sắp xếp; chỉ tiêu về nước sạch, môi trường, phát triển doanh nghiệp, sản phẩm OCOP, du lịch, nông thôn mới còn thấp…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (thành viên Tổ công tác số 6) phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Lý phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Trong chương trình, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế tồn tại và kiến nghị, đề xuất phương hướng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; phát triển nông, lâm nghiệp; giải ngân đầu tư công; thực hiện các công trình trọng điểm; công tác xoá nhà tạm, dột nát; chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác số 6 đề nghị: Các xã cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; rà soát, tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ các công trình, dự án, trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người dân, bảo đảm triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không trùng lặp; tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; quan tâm công tác văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; quan tâm công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp; khẩn trương rà soát trụ sở, nhà, đất, tài sản công dôi dư, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả.