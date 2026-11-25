Tổ công tác số 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quỳnh Nhai

Đảng bộ xã Quỳnh Nhai hiện có 55 tổ chức đảng trực thuộc với trên 2.600 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chương trình công tác, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong số 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 13,49 tỷ đồng, vượt 58,71% so với dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,5%; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7,01%.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Nhai dự hội nghị

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quỳnh Nhai dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp 79 đảng viên mới, hoàn thành cập nhật dữ liệu cho 2.250 đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện trong lãnh đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Nhai báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc quản lý, kiểm soát dịch bệnh có lúc chưa sâu sát, thường xuyên; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tái định cư, xâm canh, xâm cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, một số nội dung còn tồn đọng kéo dài…

Thành viên tổ công tác số 5 phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân được phân công phụ trách từng lĩnh vực; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Thành đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tập thể; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các chi bộ trực thuộc; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ.