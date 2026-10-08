Tổ công tác số 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các xã

Tham gia Tổ công tác có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt nội dung chương trình làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền 7 xã đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, trường học, tổ chức đảng và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2026. Qua đó, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Một số xã đạt mức tăng trưởng hai con số, như Na Dương đạt 10,43%, Khuất Xá đạt 10,2%. Thu ngân sách tại nhiều xã đạt, vượt cao so với dự toán; trong đó Na Dương đạt 331%, Mẫu Sơn đạt 240,5%, Thống Nhất đạt 183%, Xuân Dương đạt 117,1%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tại các xã cơ bản ổn định; công tác trồng rừng đạt và vượt kế hoạch, nổi bật Mẫu Sơn đạt 234,4%, Thống Nhất đạt 167%, Xuân Dương đạt 107,9%.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc

Công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát được quan tâm. Công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 4 được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và số hóa hồ sơ tiếp tục có chuyển biến.

Lãnh đạo xã Lộc Bình phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Na Dương phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Dương phát biểu tại chương trình làm việc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Các đảng ủy xã chủ động cụ thể hóa, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại chương trình làm việc

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung kết quả đạt được, phân tích hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 7 xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại chương trình làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các xã tập trung cao độ các giải pháp thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026, đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu phát triển nông, lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh giải ngân, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng, môi trường.

Các xã tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài; hoàn thành rà soát, xử lý, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí đề nghị: Các xã tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với các xã biên giới, cần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời mở rộng hoạt động đối ngoại, giao lưu Nhân dân với các địa phương khu vực biên giới.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy các xã tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, gắn với trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.

Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương; dự án Cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3; dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, đồng chí đề nghị các xã: Lợi Bác, Na Dương, Lộc Bình và Mẫu Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, văn bản chỉ đạo của tỉnh; tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất theo đúng tiến độ. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết.

Đồng chí lưu ý: 3 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, cấp uỷ, chính quyền các xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ của năm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các thành viên Tổ công tác chủ động sắp xếp thời gian, bám sát địa bàn, phối hợp, hỗ trợ các xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.