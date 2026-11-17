Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 5; các thành viên của tổ công tác số 5 và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt nội dung chương trình làm việc

Trong 10 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền 7 xã đã bám sát chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2026. Qua đó, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, tiêu biểu là thu ngân sách cả 7 xã đều vượt dự toán.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc

Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng rừng đạt và vượt kế hoạch, nổi bật: Mẫu Sơn đạt 241%, Lợi Bác 227,08%, Khuất Xá 129%. Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) có chuyển biến tích cực. Tiêu biểu, xã Lộc Bình thành lập mới 14 doanh nghiệp, 1 HTX; xã Na Dương thành lập 9 doanh nghiệp, 1 HTX; xã Mẫu Sơn thành lập 1 doanh nghiệp, 4 HTX.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Lộc Bình phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Khuất Xá phát biểu tại chương trình làm việc

Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư được triển khai hiệu quả. Công tác khám sức khỏe định kỳ ghi nhận những kết quả bước đầu, trong đó tỷ lệ tại Lộc Bình đạt 95%, Na Dương 87%, Thống Nhất 87%, Xuân Dương 82%; công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát được quan tâm, tiêu biểu xã Thống Nhất đã khởi công 41/43 nhà; Na Dương 13/16 nhà, Lợi Bác 10/13 nhà, Khuất Xá 4/4 nhà.

Về công tác xây dựng Đảng, 7 xã đã hoàn tất việc sắp xếp thôn, sáp nhập trường học và kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc. Nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao về kết nạp đảng viên.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại chương trình làm việc

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, phân tích hạn chế, vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2026 như: tình hình thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tình hình đăng ký, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn; kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân; kết quả hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID...

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 7 xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các xã tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026, rà soát từng chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ phần việc còn phải hoàn thành, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo UBND xã phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Đồng chí đề nghị xã Na Dương tập trung phối hợp với doanh nghiệp than, điện để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, tiêu thụ; xã Thống Nhất tập trung sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, khôi phục sản xuất. Các xã phát huy lợi thế nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời quản lý chặt nguồn thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

Đồng chí yêu cầu chủ tịch UBND các xã trực tiếp rà soát từng dự án, nguồn vốn; xác định khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại, nguyên nhân chậm và thời hạn giải ngân, tập trung tháo gỡ vướng mắc; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với khối lượng công việc đã hoàn thành.

Đối với các xã có tiến độ giải ngân còn thấp như: Khuất Xá, Lợi Bác, Xuân Dương, Lộc Bình và các xã chưa giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, phải xây dựng tiến độ cụ thể theo từng công trình, phân công người chịu trách nhiệm, phấn đấu giải ngân hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng chí nhấn mạnh các xã tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 -2030; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, bảo đảm chất lượng giống vụ xuân 2027.

Trong công tác quản lý tài sản công dôi dư, các xã phải rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khẩn trương đưa vào sử dụng tránh lãng phí. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Các xã tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, trong đó bảo đảmphương án chăm lo tết chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các xã tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh biên giới, dân tộc, tôn giáo; tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự và các lực lượng liên quan, xử lý kịp thời vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Thường trực cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ; tập trung rà soát, xác định rõ trách nhiệm để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng hay đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Cấp uỷ, chính quyền các xã tập trung rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về số liệu, cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác xây dựng, giao dự toán ngân sách địa phương và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm.

Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức các xã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.