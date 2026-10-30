Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 5 xã khu vực Văn Lãng

Lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị thực hiện và tổ chức khám sức khỏe đợt 1 theo kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp giữa UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được triển khai tích cực nhằm phục vụ việc tổng hợp kết quả khám sức khỏe; tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID...

Lãnh đạo xã Văn Lãng phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến ngày 30/10, 5/5 xã thuộc khu vực Văn Lãng đã hoàn thành rà soát danh sách người dân khám sức khỏe định kỳ. Để khám sức khoẻ cho người dân, các xã đã ký hợp đồng khám sức khoẻ với các cơ sở y tế đủ điều kiện, trong đó, xã Hoàng Văn Thụ ký hợp đồng với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan; 4/5 xã còn lại ký hợp đồng với Trung tâm Y tế khu vực Văn Lãng.

Về tiến độ khám sức khoẻ đợt 1, xã Văn Lãng và Hội Hoan đã hoàn thành 100%; xã Thuỵ Hùng đạt 80,5%; xã Na Sầm đạt 47,7%; xã Hoàng Văn Thụ đạt 41,5%.

Lãnh đạo xã Thuỵ Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo xã Hội Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo xã Na Sầm phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, các xã thuộc khu vực Văn Lãng đứng tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Trong đó, xã Thụy Hùng đạt 79%; Hoàng Văn Thụ đạt 78,9%; Hội Hoan đạt 77%; Văn Lãng đạt 76,6%; Na Sầm đạt 67,2%.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác bầu trưởng thôn, các xã đã thành lập ban chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Tiêu biểu, xã Thuỵ Hùng có 10/11 thôn đã tiến hành bầu trưởng thôn đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, còn 1 thôn tổ chức bầu trong tháng 11/2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ khó khăn trong tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người dân, nhất là nhóm người khuyết tật ở vùng sâu vùng xa; bố trí lịch khám phù hợp từng địa bàn; hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID và sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

Đối với công tác bầu trưởng thôn, các xã báo cáo tiến độ, những vướng mắc về nhân sự, quy trình, thủ tục và đề xuất hướng giải quyết.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các xã trong triển khai khám sức khỏe, tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho Nhân dân. Đồng chí yêu cầu các xã bám sát các mốc tiến độ của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” tỉnh, trong đó phấn đấu hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID trước 20/11 và hoàn thành khám sức khoẻ toàn dân trước 30/11.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, cấp ủy, chính quyền xã cần phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn phụ trách; phối hợp với cơ sở y tế thống nhất lịch khám, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của khám sức khỏe và sử dụng sổ sức khỏe điện tử; nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động phải sát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Đối với người đi làm ăn xa, lực lượng công an phối hợp rà soát, thông qua gia đình để liên hệ, vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID.

Đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Đối với công tác bầu trưởng thôn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.