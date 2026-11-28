Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Sơn năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phường hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kinh tế – xã hội; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 140 tỷ đồng, bằng 230% dự toán tỉnh giao; tổng lượng khách du lịch ước đạt 1,6 triệu lượt; hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay, Đảng ủy phường hoàn thành 100% công tác số hóa hồ sơ đảng viên và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Mộc Sơn báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Sơn đã nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường tự đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mộc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát huy tiềm năng, lợi thế là phường trung tâm trong khu vực, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.