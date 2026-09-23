Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các xã

Các đồng chí tham dự chương trình làm việc

Tham gia tổ công tác có các đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ báo cáo các nội dung tại chương trình làm việc

Trong chương trình làm việc, thường trực đảng ủy các xã đã báo cáo với tổ công tác kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Theo báo cáo của đảng ủy các xã, trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nội dung cam kết với Tổ công tác số 2 được triển khai nghiêm túc. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo UBND xã Văn Lãng làm rõ một số nội dung tổ công tác quan tâm trong chương trình làm việc

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như: tiến độ một số công trình đầu tư xây dựng, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư còn chậm; một số hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai còn quá hạn. Một số xã thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực; hạ tầng công nghệ thông tin, chất lượng kết nối Internet tại một số khu vực còn hạn chế; việc tiếp cận, sử dụng nền tảng số của người dân chưa đồng đều.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hội Hoan báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của cơ sở

Cũng trong chương trình làm việc, các xã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: bổ sung biên chế giáo dục, y tế và cán bộ chuyên môn; đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cấp hạ tầng điện, giao thông nông thôn; đẩy nhanh công tác đo đạc, thẩm định, giải phóng mặt bằng, đồng thời khắc phục các tuyến đường dân sinh, mương thủy lợi, đường nước bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại chương trình làm việc

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận chương trình làm việc

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của các xã; đồng thời ghi nhận những kết quả các xã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nội dung cam kết với tổ công tác, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể các đồng chí phụ trách và lượng hóa kết quả gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức quý IV năm 2026.

Đồng chí lưu ý: Các xã cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát từng dự án để kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn, phân công thường trực đảng ủy trực tiếp chỉ đạo theo dõi, bảo đảm hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2026.

Đồng chí yêu cầu các xã tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai và các đơn thư kiến nghị, phản ánh của cử tri; duy trì hiệu quả công tác tiếp công dân, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng đó, các xã cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, củng cố tổ chức đảng sau sắp xếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên tổ công tác theo nhiệm vụ được phân công chủ động bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.