Tổ công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm năm 2026 tại xã Mường Khiêng.

Năm 2026, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đến nay đạt 29/40 chỉ tiêu. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm, khoanh nuôi, bảo vệ trên 6.000 ha rừng hiện có.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Khiêng báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 42 hộ khó khăn; hỗ trợ hơn 2.400 hộ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hơn 167 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 28,7 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2026. Công tác cập nhật dữ liệu đất đai đạt trên 73,75%; xã đang tiếp tục hoàn thiện thông tin đối với 9.874 thửa đất thuộc nhóm chưa có thông tin.

Tổ công tác số 14 dự hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, với hơn 15.375 tài khoản định danh cá nhân và 16 tài khoản định danh tổ chức được kích hoạt. Trong năm, xã kết nạp 38 đảng viên mới, đồng thời sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng sinh hoạt tại 50 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Khiêng nghiêm túc khắc phục những hạn chế năm 2026; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển cà phê gắn với bảo vệ rừng, khuyến khích kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và nâng cao giá trị nông sản; quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn, phục vụ đời sống nhân dân.