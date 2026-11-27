Tổ công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm năm 2026 tại xã Mường É.

Năm 2026, Đảng ủy xã Mường É tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 22/24 chỉ tiêu đề ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Toàn xã duy trì 608,5 ha lúa, 850 ha cây cà phê; đàn gia súc trên 10.500 con và đàn gia cầm trên 64.000 con.

Đại diện Đảng ủy xã Mường É báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Năm 2026, xã rà soát, đôn đốc thực hiện 5 dự án đường nội bản và 1 công trình điện chiếu sáng, với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục được quan tâm; chính sách tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả với 1.807 lượt đối tượng vay vốn, tổng dư nợ đạt 150 tỷ đồng.

Các thành viên tổ công tác dự hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng 6 “rõ”, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, gắn với theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ đề nghị Đảng bộ xã Mường É tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án cao tốc CT03 đi qua địa bàn.