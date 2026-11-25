Tổ công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Muổi Nọi năm 2026

Năm 2026, Đảng ủy xã Muổi Nọi đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, diện tích cà phê đạt trên 5.700 ha, tăng trên 2.000 ha so với năm 2025; tổng đàn gia súc hơn 12.000 con, gia cầm 85.000 con. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức sơ tán 210 hộ với 1.105 nhân khẩu khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. Công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai tiếp tục được triển khai, toàn xã đã chuẩn hóa, xác thực 15.326 thửa đất thuộc nhóm 1; 3.971 thửa đất còn tồn thuộc nhóm 2 đang tiếp tục được cập nhật thông tin trên hệ thống.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, xã tiếp nhận hơn 1.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.185 hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, 399/399 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong năm kết nạp 26 đảng viên mới; thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các chi bộ bản và tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Các thành viên Tổ công tác số 14 dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Muổi Nọi cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, như: Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số tập thể, cá nhân chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc chưa thường xuyên…

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ đã biểu dương kết quả của xã Muổi Nọi đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng Muổi Nọi trở thành xã điển hình về phát triển cà phê của tỉnh. Đồng thời, rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện, chủ động rà soát, sẵn sàng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án cao tốc CT03.