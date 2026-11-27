Tổ công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm năm 2026 tại xã Chiềng La.

Trong năm 2026, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt 32/36 chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu cây trồng được định hướng chuyển đổi phù hợp với điều kiện địa phương, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Toàn xã duy trì 243 ha lúa, mở rộng diện tích cà phê lên trên 2.400 ha. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển khai, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 166.000 con. Xã triển khai 17 dự án đầu tư công với tổng vốn trên 17 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách đạt 161 tỷ đồng, bằng 122% dự toán HĐND xã giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục được quan tâm; 1.944 đối tượng được vay vốn ưu đãi, tổng dư nợ 123 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng. Trong năm, kết nạp 37 đảng viên mới.

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ đề nghị Đảng bộ xã Chiềng La phát huy trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thành lập các hợp tác xã, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản địa phương.