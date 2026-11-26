Tổ công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm năm 2026 tại xã Bình Thuận

Trong năm 2026, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt 40/40 chỉ tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tiếp tục có bước phát triển, duy trì các sản phẩm OCOP tại địa phương. Giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ước đạt hơn 12 tỷ đồng, bằng 98,22% tổng vốn được giao.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, với 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, tổng vốn dự kiến khoảng 602,6 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã doanh nghiệp và các hộ kinh doanh duy trì hoạt động hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, xã tiếp nhận 1.370 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,78%. Thanh toán trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,2%. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Trong năm, xã kết nạp 57 đảng viên mới; sắp xếp, tổ chức lại các chi bộ bản trực thuộc Đảng ủy xã, kiện toàn tổ chức đảng gắn với sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thuận đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thực hiện; xây dựng kế hoạch tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.