Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy các xã

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân trên địa bàn xã. Theo đó, các xã đã ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, tuy nhiên, kết quả triển khai còn chưa cao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến ngày 29/10, tại xã Văn Quan, tỷ lệ khám sức khỏe các nhóm đối tượng đạt 73%, tỷ lệ tạo lập sổ sức khỏe điện tử đạt 33,84%; xã Tân Đoàn thực hiện khám sức khỏe các nhóm đối tượng đạt 45,2%, tỷ lệ người dân tạo lập sổ sức khỏe điện tử đạt 34,1%; xã Tri Lễ tỷ lệ khám sức khỏe các nhóm đối tượng đạt 62,36%, tỷ lệ tích hợp sổ sức khỏe điện tử đạt 41,8%. Các xã còn lại có tỷ lệ thấp hơn.

Lãnh đạo xã Điềm He báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã Tri Lễ báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân trên địa bàn xã

Quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân tại các xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số người dân không có điện thoại hoặc điện thoại cấu hình thấp, nhiều người dân ở vùng lõm sóng; số lượng người thuộc diện khám sức khỏe lớn, địa bàn rộng; thông tin cá nhân, căn cước và bảo hiểm y tế ở một số trường hợp chưa thống nhất giữa các hệ thống...

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Công xã Tân Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả triển khai công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chia sẻ những khó khăn với các xã trong quá trình triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập hồ sơ điện tử cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; rà soát, kiện toàn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách tại thôn.

Lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các thôn tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp phù hợp; tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, các xã rà soát, chuẩn hóa danh sách, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất; thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày, tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11 theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tổ công tác và các cơ sở y tế tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.