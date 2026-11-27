Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Hoa năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Hoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đạt 48/49 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó, 24 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác số 10 dự hội nghị.

Kinh tế địa phương duy trì ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1 tỷ đồng, bằng 308% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 8.300 tấn, bằng 111,38% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,68%, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, xã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 29 hộ; tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho gần 15.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,29%, thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Chiềng Hoa báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa báo cáo kiểm điểm cá nhân.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong năm kết nạp 24 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; 100% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, 99,46% hồ sơ đảng viên được số hóa. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực với 3.760 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn được duy trì với 7 nhà máy thủy điện, 3 doanh nghiệp, công ty tư nhân và 1 HTX.

Đồng chí Đặng Quang Hưng hát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hưng ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Hoa đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị cấp ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, sâu sát cơ sở. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.