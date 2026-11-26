Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chiến năm 2026

Đảng bộ xã Ngọc Chiến hiện có 29 tổ chức đảng trực thuộc với 616 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực, với 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2,6 tỷ đồng, vượt 130,6% dự toán tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; xã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.800 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2.922 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 10 đảng viên mới và triển khai cập nhật dữ liệu đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Chiến báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến báo cáo kiểm điểm cá nhân

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2027. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề xuất xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Các thành viên Tổ công tác số 10 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Tú Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chiến tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trong đó, tập trung giải quyết những tồn tại trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đưa nhiệm vụ khắc phục vào chương trình công tác năm 2027, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.