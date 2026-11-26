Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng bộ xã Yên Châu hiện có 10 đảng bộ và 43 chi bộ trực thuộc, với hơn 2.700 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Xã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, trong đó 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 40,14 triệu đồng, tăng 13,52% so với năm 2025. Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Việc đổi thẻ đảng viên, cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, chuẩn hóa tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên đều đạt 100%, hoàn thành trước thời hạn tỉnh giao. Công tác sắp xếp tổ chức đảng, chi bộ sau sáp nhập bản, tiểu khu và các đơn vị trường học được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.