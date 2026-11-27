Tổ công tác số 08 dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sại.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sại đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Đến nay, xã đã hoàn thành chuẩn hóa 100% hồ sơ đảng viên, tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt 96%; việc sắp xếp tổ chức đảng, chi bộ sau sáp nhập bản và các đơn vị trường học được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2027, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.