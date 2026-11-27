Hội nghị Kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tường Hạ năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tường Hạ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 16/17 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 139,9 tỷ đồng; tổng chi ngân sách ước thực hiện cả năm đạt trên 169,4 tỷ đồng, bằng 136,8% dự toán giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, ước hoàn thành 100% kế hoạch. Chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tường Hạ báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,4%, giảm 1,5% so với năm 2025; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả, hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 874/874 đối tượng, đạt 100% kế hoạch. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% văn bản được phát hành, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,97%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2026 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; việc cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết có thời điểm chưa kịp thời. Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chưa đồng bộ, kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2026 và những năm tiếp theo.