Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Yên năm 2026.

Năm 2026, Đảng ủy xã Bắc Yên đã triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại nghiêm túc, đúng quy trình. Qua đánh giá, toàn Đảng bộ có 8/46 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong số 59 cán bộ lãnh đạo, quản lý, có 8 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Đối với 1.210 đảng viên được đánh giá, có 120 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 871 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 217 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 2 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ những hạn chế trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; trong đó, một số báo cáo chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với khuyết điểm; việc lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ ở một số chi bộ bản còn lúng túng, thiếu minh chứng. Đảng ủy xã xác định các giải pháp khắc phục, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vi Đức Thọ, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Yên; đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm việc đánh giá, xếp loại thực chất, khách quan, đúng quy định.