Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Phù đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn xã có 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 3/3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phù năm 2026.

Trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 8,88 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 31%. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước phát triển. Toàn xã có 19 doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới 2 hợp tác xã. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 9,5 tỷ đồng, hoàn thành dự toán giao.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước giảm còn 6,94%; tạo việc làm mới cho 181 lao động, trong có 8 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 97,8%; chiến dịch khám sức khỏe toàn dân đạt 99,8%.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Gia Phù báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận và giải quyết 2.321/2.321 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,44%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 đạt loại xuất sắc. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã kết nạp 38 đảng viên mới, đạt 102,7% chỉ tiêu; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong nhân rộng mô hình sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản và chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ bản. Trên cơ sở đó, xã đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế và củng cố tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Phù trong công tác kiểm điểm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm công tác đánh giá, xếp loại ngày càng khách quan, thực chất và đúng quy định.